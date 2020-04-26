Ramazan'da sağlık ‘su'yla başlıyor

Memorial Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay da sağlıklı bir ramazan ayı için su tüketiminin önemi hakkında bilgi verdi. Ramazan ayında suyun öneminin arttığını belirten Tay şunları belirtti:

2.5 LİTRE SU TÜKETİN



“Ramazan ayında vücudun sıvı ihtiyacı daha da artmaktadır. Uzun süreli açlık sonrası gerekli olan sıvıyı yerine koyabilmek için iftar ile birlikte belirli aralıklarla gerekli olan su içimi büyük önem kazanmaktadır. Ramazan ayı boyunca günde en az 2,5 lt su tüketmeleri önerilmektedir. Soğuk su midede kasılmalara yol açarak sindirimi zorlaştırır ve hazımsızlığa neden olabilir. Bu nedenle ramazan ayı boyunca içilen suyun oda sıcaklığında olması önerilir.”