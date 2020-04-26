Ramazan'da reflü kabusunuz olmasın

Memorial Antalya Hastanesi Prof. Dr. M. Asım Şafak, şikayetleri azaltmak için önerilerde bulundu:

• İftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin, mideyi çok doldurmayın.

• Kızartma gibi mide ve bağırsak sistemini yoracak gıdalar yerine, sulu ve haşlama tüketin.

• Son lokmanızı yedikten sonra yaklaşık üç saat dik durumda kalmaya özen gösterin.

• Fazla acı ve baharat kullanmaktan kaçının.

• Ketçap ve mayonez gibi besinlerden uzak durun.

• Asitli meyvelerden fazla tüketmemeye çalışın.

• Bel bölgesini sıkan kıyafetler giymeyin.

• Dolu mideyle spor yapmaktan kaçının.

• Sigara kullanıyorsanız, bırakın ya da azaltın.