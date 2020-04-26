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Ramazan'da reflü kabusunuz olmasın

Ramazan'da reflü kabusunuz olmasın

Ramazan'da reflü şikayetlerini kontrol altına alabilmek için beslenme düzeni önem kazanıyor.

Memorial Antalya Hastanesi Prof. Dr. M. Asım Şafak, şikayetleri azaltmak için önerilerde bulundu:

• İftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin, mideyi çok doldurmayın.

• Kızartma gibi mide ve bağırsak sistemini yoracak gıdalar yerine, sulu ve haşlama tüketin.

• Son lokmanızı yedikten sonra yaklaşık üç saat dik durumda kalmaya özen gösterin.

• Fazla acı ve baharat kullanmaktan kaçının.

• Ketçap ve mayonez gibi besinlerden uzak durun.

• Asitli meyvelerden fazla tüketmemeye çalışın.

• Bel bölgesini sıkan kıyafetler giymeyin.

• Dolu mideyle spor yapmaktan kaçının.

• Sigara kullanıyorsanız, bırakın ya da azaltın. 


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