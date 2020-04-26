Ramazan'da reflü kabusunuz olmasın
Ramazan'da reflü şikayetlerini kontrol altına alabilmek için beslenme düzeni önem kazanıyor.
Memorial Antalya Hastanesi Prof. Dr. M. Asım Şafak, şikayetleri azaltmak için önerilerde bulundu:
• İftarda ve sahurda küçük porsiyonlar şeklinde beslenin, mideyi çok doldurmayın.
• Kızartma gibi mide ve bağırsak sistemini yoracak gıdalar yerine, sulu ve haşlama tüketin.
• Son lokmanızı yedikten sonra yaklaşık üç saat dik durumda kalmaya özen gösterin.
• Fazla acı ve baharat kullanmaktan kaçının.
• Ketçap ve mayonez gibi besinlerden uzak durun.
• Asitli meyvelerden fazla tüketmemeye çalışın.
• Bel bölgesini sıkan kıyafetler giymeyin.
• Dolu mideyle spor yapmaktan kaçının.
• Sigara kullanıyorsanız, bırakın ya da azaltın.