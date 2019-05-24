Ramazan'da böbreklere dikkat!

Yüksek tansiyon ve şeker

Yüksek tansiyon böbreklere zarar veriyor. Aşırı tuz tüketiminin ise yüksek tansiyonu tetiklediği biliniyor. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının her zaman olduğu gibi Ramazan’da da tükettikleri tuz miktarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan’da su tüketiminin azalması böbrek taşı riskine yol açıyor. Buna karşı alınabilecek en iyi tedbir ise iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesi oluyor. Ayrıca taş oluşumunu azaltan koruyucu maddelerden en önemlisi olan sitrat alımını artırmak da bu dönemde önem kazanıyor. Sitrat içeren besinlerin başında ise limonata geliyor. Özellikle kadınlarda yetersiz sıvı alımı ciddi idrar yolları enfeksiyonlarını tetikleyebildiğinden oruç tutanların iftar ile sahur arasında kalan sürede yeterli miktarda sıvı tüketmeleri hastalıklardan korunmak için önem kazanıyor.