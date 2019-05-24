Ramazan'da böbreklere dikkat!
Uzun süre susuz kalmanın ürolojik sorunlara ve böbrek hastalıklarına yol açabildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, oruç tutanlara önerilerde bulundu.
Yüksek tansiyon ve şeker
Yüksek tansiyon böbreklere zarar veriyor. Aşırı tuz tüketiminin ise yüksek tansiyonu tetiklediği biliniyor. Bu nedenle yüksek tansiyon hastalarının her zaman olduğu gibi Ramazan’da da tükettikleri tuz miktarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan’da su tüketiminin azalması böbrek taşı riskine yol açıyor. Buna karşı alınabilecek en iyi tedbir ise iftar ve sahur arasında bol sıvı tüketilmesi oluyor. Ayrıca taş oluşumunu azaltan koruyucu maddelerden en önemlisi olan sitrat alımını artırmak da bu dönemde önem kazanıyor. Sitrat içeren besinlerin başında ise limonata geliyor. Özellikle kadınlarda yetersiz sıvı alımı ciddi idrar yolları enfeksiyonlarını tetikleyebildiğinden oruç tutanların iftar ile sahur arasında kalan sürede yeterli miktarda sıvı tüketmeleri hastalıklardan korunmak için önem kazanıyor.