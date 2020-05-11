Ramazan'da ayran içmenin faydaları

Özellikle yaz aylarında vücudun ter yoluyla kaybettiği suyun ve mineralin yerine konması açısından ayranın büyük önem taşıdığına işaret eden Elmacıoğlu, “Bu ürünün yapısı gereği kişiyi tok tutma özelliğine sahip. Bunu yaparken de kişinin ihtiyacı olan vitamin, mineral, protein ve diğer besin öğelerinin de vücuda dengeli şekilde alınmasına imkan sağlıyor” dedi.

SAĞLIKLI SEÇENEK



Suyun birinci içecek olduğunu ancak sürekli su içmenin bazen insana yavan gelebildiğini vurgulayan Elmacıoğlu, “İnsanın çay, kahve, meyveli ve aromalı içeceklerle susuzluğunu giderirken aynı zamanda lezzet duygusunu da tatmin etme eğiliminde. Ayran, besin değeri en zengin içecekler arasında yer alıyor.”