Ramazan, nefsi terbiye eder

Oruç Allah’ın samed sıfatını hiç olmazsa bir gün olsun giyinmek, Allah’ın ihtiyaçsızlık, muhtaçsızlık sıfatını kendi nefsinde denemeye çalışmak demektir. İnananlar için Ramazan ayı ibadet, iman, inanç, Allah’a hizmet ve Allah’tan dolayı da bütün yaratılmışlara hizmet ayı anlamına gelir. Zira bu ayın içinde çok önemli şeyler vardır. Birincisi üç ayların sonuncusu olması hasebiyle ramazan ayı bir hadisin çok özel yorumlanmasıdır. Peygamber Efendimiz “gecenin son üçte birinde Allah kalplere gelir ve ne istiyorsan cevap vereceğim der” buyururlar. Bu hadisin Ramazan’daki manası üç ayın üçüncüsü olan Ramazanın insan tekamülünde gece gibi olan zor ve sıkıntılı ve nurun çekildiği yani zorlukların olduğu bir ay olmasıyla alakalıdır. Ama onun son üçte biri nefsin en zorlandığı andır. Bu yüzden de Allah’ın manası olan Kur’an-ı Kerim kalplere nefsin en zorlandığı anda yani Ramazanın son üçte birinde mana olarak iner. Şeklen Kur’an’ın inmesi gece olarak Ramazan’ın son üçte birinde olduğu gibi, gönüllere de Kur’an’ın hakikatinin inmesi, orucunu Allah’ın istediği şekilde tutan ve orucun hakikatine eren kişiler içindir.

HANGİ İBADETLER YAPILIR?



• Kur'ân okumak ve ve Hatim yapmak

• Sahur yapmak

• Faziletine inanarak oruç tutmak

• Oruç tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak

• İftar için acele etmek ve iftar vermeye gayret etmek

• Teravih namazı kılmak

• İhlası muhafaza etmek

• Teheccüt namazı kılmak

• Dua etmek

• Tevbe ve istiğfar etmek

• Salat-u Selamı çoğaltmak

• Allah Teâla'yı daha çok zikretmek

• Son 10 gün itikafa girmek

• Zekat ve fitre vermek

HIRKA-İ ŞERİF, BU YIL ZİYARETE KAPALI



Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyaret edilemeyecek. Peygamber efendimizin günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.