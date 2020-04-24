Ramazan, nefsi terbiye eder
Ramazan koruyucudur, temizlenmek için fırsattır. İnananlar için Ramazan ayı ibadet, iman, inanç, Allah'a ve bütün yaratılmışlara hizmet ayı anlamına gelir.
HANGİ İBADETLER YAPILIR?
• Kur'ân okumak ve ve Hatim yapmak
• Sahur yapmak
• Faziletine inanarak oruç tutmak
• Oruç tutarken tüm uzuvlarımızı haramlardan korumak
• İftar için acele etmek ve iftar vermeye gayret etmek
• Teravih namazı kılmak
• İhlası muhafaza etmek
• Teheccüt namazı kılmak
• Dua etmek
• Tevbe ve istiğfar etmek
• Salat-u Selamı çoğaltmak
• Allah Teâla'yı daha çok zikretmek
• Son 10 gün itikafa girmek
• Zekat ve fitre vermek
HIRKA-İ ŞERİF, BU YIL ZİYARETE KAPALI
Her ramazan ayında binlerce insanın ziyaret ettiği Hırka-i Şerif, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri nedeniyle bu yıl ziyaret edilemeyecek. Peygamber efendimizin günümüze kadar muhafaza edilen iki kıyafetinden biri olan ve miraca yükselirken giydiği Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza ediliyor.