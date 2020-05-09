Ramazan manevi kimliktir

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayten, ramazan ayının yeni nesillere milli ve manevi kültür ve kimlik aktarımının yaşandığı en önemli zaman dilimi olduğunu söyledi. Ayten, Kadir Gecesi’nin de inananlar için ibadet, tövbe, mağfiret dileme, kurtuluşa erme açısından manevi bir fırsat olduğunu kaydederek şunları söyledi:

YENİ YAŞAM BİÇİMİ



“Hazret-i Peygamber’in hadislerinde belirttiği üzere ‘Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının sıkıca kapandığı’ bir aydır. Ramazan, manevi olgunlaşma ve yükseliş için fırsat ayıdır. Bu ayda bireysel olduğu kadar toplumsal bir dönüşüm de yaşanır. Ramazanda tutulan oruç, Türk toplumunun en çok riayet ettiği ibadetlerdendir. Kişiyi manevi açıdan dönüştüren oruç ibadetinin yardımlaşma, ötekini anlama açısından birçok olumlu toplumsal yansıması vardır. Bu yıl olağan dışı şartların yaşandığı zor günlerden geçiyoruz. Bu süreç hepimizi derinden etkiliyor. Ramazanın yaşanma biçimini de belirliyor.”