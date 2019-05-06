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Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Şırnak'ta da vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için, Geylani, TOKİ Ulu Cami ve Külliye Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.

Şırnak Müftüsü Ramazan Tolan, TOKİ Ulu Cami'de namaz öncesi verdiği vaazda ramazan ayında oruç ve ibadetin önemine değindi. 

Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Tolan, şunları kaydetti: 

"Yeni hizmete açılan Toki Ulu Cami'mizde ilk teravihimizi bu gece birlikte idrak edeceğiz. Ayrıca bu yıl Şırnak'ta ilk defa hatimle teravih namazını TOKİ camimizde başlatacağız. Bütün camilerimizde öğle ve ikindi namazlarında mukabele okunacak ve okunan bazı ayetler de mealen cemaatimize aktarılacak. Camilerimizde öğle namazları ve yatsı namazları öncesinde vaaz ve irşat programları gerçekleştirilecektir. Ramazan ayının kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirerek insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenabıhakk'tan niyaz ediyorum." 

(AA)

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