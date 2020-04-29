Osmanlı'nın 'zimem' geleneği yaşatılıyor

MÜSİAD Şırnak İl Başkanı Yusuf Bilin ve beraberindeki dernek üyeleri, 3 mahallede yer alan bakkal ve fırınlara girerek, veresiye defterlerindeki ödedi. Girdikleri iş yerlerinde veresiye defterlerindeki borçların hesaplanmasının ardından bu defteri alan iş insanları, hem işletmecileri hem de mahalleliyi sevindirdi. Başak Mahallesi’nde bakkal işleten Gülşah Murtoğan borçlu birçok müşterisinin olduğunu dile getirerek, iş insanlarına teşekkür etti.