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Oruçluyken bağışıklığınızı güçlendirin

Oruçluyken bağışıklığınızı güçlendirin

Sağlıklı beslenme, vücut direncini artırarak hastalıklardan korunmada önemli rol oynuyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Gözde Akın, şu önerileri verdi:

• Oruç vücuttaki hücrelerin yenilenmesine, direncin artırılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu süreçte vücutta birikmiş zararlı maddeler temizlenirken, bağışıklık sistemi de olumlu etkilenir.

• Az sıvı tüketmek enfeksiyonlara karşı vücudu savunmasız bırakabilmektedir. Bu nedenle iftar ve sahurda sıvı gıdalar tüketilmesi, bağışıklığı güçlendirmek için protein ağırlıklı beslenilmesi, mutlaka yeterli miktarda su içilmesi önemlidir.

• İftarda besleyiciliği yüksek bir çorbanın ardından yavaşça yenilen sebze-et yemekleri, salata yoğurt-ayran-kefir, yanında 1-2 dilim tam buğday ekmeği yeterli olacaktır.

• Oruç tutarken kan şekeri seviyesi düşeceği için tatlı yeme istediği artmaktadır. Ancak şeker tüketimi konusunda dikkatli olunmalı, ağır tatlılar tercih edilmemelidir.

• Sahurda yumurta ve cevizi tok tutması açısından tercih edebilirsiniz.

• İftar ve sahur arasında zencefil ve zerdeçallı yoğurt tüketmek bağışıklığınızı kuvvetlendirir.


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