Oruç tutmak vücudu temizler

Müslümanların, Ramazan ayı girdikten sonra ibadetleri yoğunlaşır, gerek sosyal gerekse ruhi açıdan ivme kazanır. İşte, kazandığı bu ivmeyi, Müslümanım diyen her fert, yıl boyunca muhafaza etmeye gayret etmelidir. İslam, bütün uygulamalarında olduğu gibi, oruç ibadetini de sistemli, uygulanması kolay, disiplinli bir hale getirmiştir. Oruç ibadetinin bedeni olduğu kadar dini, sosyal ve ahlaki faydaları da vardır. Peygamberimiz “Mide hastalık evidir, perhiz ise ilaçların başıdır. Her hastalığın kaynağı dolu midelerdir”, “Oruç tutan sıhhat bulur” sözleriyle işaret etmiştir.

İNSAN KENDİNE GELİR



İnsanın en büyük hataları, yanılgıları, yenilgileri, ayıpları, kusurları, suçları nefisten kaynaklandığı için senede bir ay onu terbiye için özel bir talime ihtiyaç vardır. Ramazan ayı geldiğinde, Müslümanın kişiliğinde bir takım değişikliklerin olduğu gözlemlenmektedir. Bütün bunlar, oruç ayının getirmiş olduğu manevi havanın eseridir.

ORUCU NELER BOZAR?



• Burnuna ilaç çekmek

• Abdest esnasında ağzına ve burnuna su alırken kendi elinde olmayarak boğazına su kaçmak.

• Unutarak yiyip içtikten sonra orucunun bozulduğunu zannederek yiyip içmeye devam etmek.

• Kendi isteği ile ağız dolusu kusmak.

• Ağız dolusu gelen veya kendi isteğiyle getirdiği kusuntuyu mideye geri çevirmek.

• Kendi isteği ile içine veya genzine duman çekmek. Kendi isteği ile olmazsa oruç bozulmaz.

• Güneş batmadığı halde battı zannederek iftar etmek.

• İmsak vakti geçtiği halde daha vakit vardır zannederek yemeye devam etmek.