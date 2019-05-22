Oruç tutanlar için beslenme önerileri

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı oruç tutanlar için beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

? Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

? Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklarla her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde beslenin.

? Sahuru atlamayın, mutlaka yapın. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif kahvaltı tercih edin.

? İftara zeytin, hurma gibi yüksek posa içerikli besinler ve çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini dengeli bir şekilde yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb.) tercih edin.

? İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin.

? Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için.

? Izgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin.

? Kavrulmuş, kızartılmış, aşırı tuzlanmış yemeklerden uzak durun.

? İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime iyi gelir.