'Online' iftarla oruç açtılar

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan bir grup arkadaş, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin gölgesinde geçen Ramazan ayında iftarlarını, görüntülü konuşma imkanı sunan online platformlar aracılığıyla yaptı. İftar sofralarını kamera karşısında oluşturulan masada kuran arkadaşlar, akşam ezanının okunmasıyla dua ederek iftar açtı. Kimi evde kimi seyahat ettiği araçta kimi de görev yaptığı gemide oruç açarken, kentlerin konumu gereği iftarını önce yapanlar buluşmaya çaylarıyla katıldı.

Kendisi gibi hekim olan eşi Mert Sapcı ile etkinliği düzenleyen Seda Uğural Sapcı, birbirini özleyen ve ortak belirlenen bir şehirde buluşma fikri salgın sebebiyle başarısız olan arkadaş grubunun iftar vesilesiyle bir araya geldiğini söyledi. Kendisinin eşiyle Tokat’tan, çocukluk arkadaşlarının ise İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sivas ve Mersin’den online iftar etkinliğine katıldığını anlatan Sapcı, herkesin yaşadığı şehrin vaktine göre iftarını açtığını dile getirdi.