New Jersey valisi eyalette yaşayan Müslümanlar'a iftar daveti verdi

New Jersey Valisi Phil Murphy eyalette yaşayan Müslümanları iftar yemeğinde ağırladı. New İftar yemeği New Jersey’nin Princeton şehrinde gerçekleşti. İftar yemeğinde ana konuşmacı ABD’nin ilk kadın müslüman belediye başkanı oldu. Montgomery Belediye Başkanı Sadaf Jaffer, Vali Murphy ve eşine böyle anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiği için teşekkür etti.

New Jersey Valisi Phil Murphy, ‘İkinci defa iftar yemeğinde sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Ramazan huzur ve bereket ayı. Hepinizin Ramazan ayını ve bayramını da şimdiden kutlarım’ açıklamasını yaptı.

Vali Murphy’nin iftar yemeğindeki tek Türk Derya Taşkın oldu. Paterson Belediyesi’nin önceki dönem belediye başkan yardımcılığını yapan Taşkın, şimdi Passaic County Demokratik Parti’de Kadın Statüsü Güçlendirme Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Taşkın ayrıca MÜSİAD USA Danışma Kurulu Üyesi’dir.

İftara farklı Müslüman ülkelerden 100’e yakın temsilci de katıldı.

(Forum USA)