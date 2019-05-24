Mutlaka vitamin takviyesi alın

Özellikle spor yapan bireylerde B1, B2, B5, B9, C vitamini, magnezyum ve sodyumun terle birlikte atıldığından bahseden Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger Ramazan'da öğün sayısının azalması, vitamin-mineral ihtiyacının karşılanamaması, açlık ve susuzluğun enerjiyi azaltmaması için multivitamin ve mineral takviyesi almayı öneriyor. Özger, bu takviyelerin Ramazan ayında sık yaşanan halsizlik ve yorgunluktan korunmak için kullanılabileceğini belirtti:

“Uzun saatler aç kalınan Ramazan ayında multivitamin ve mineralleri kullanmak enerji oluşum metabolizmasını desteklemeye, güne enerjik başlamaya ve günü enerjik bitirmeye, yorgunluk yaşamamaya yardımcı olacaktır. Ramazan esnasında sıklıkla yaşanan tatlı krizlerini önlemek için de krom desteği çok faydalı olur. Tercih edeceğiniz multivitamin takviyesinin krom içerdiğinden emin olun (krom, karbonhidratları, yağları, proteinleri depolamak ve metabolize etmek için gerekli olan insülini destekler).