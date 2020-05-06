Mukabele geleneği balkonlarda sürdürülüyor

Bu kapsamda Elazığ’da bir apartmanda ikamet eden vatandaşlar, her yıl Ramazan’da camilerde sürdürdükleri mukabeleden uzak kalmamak için balkonlarına taşındı. Kendilerince bir çözüm bulan apartman sakinleri balkonlarında sosyal mesafeyi koruyarak okunan Kur’an-ı Kerim’i takip etti.

Apartman sakinleri olarak Ramazan’da mukabele yapmayı uygun gördüklerini ifade eden Yavuz Karadurmuş “Birlikte sosyal mesafeyi koruyarak mukabele yapıyoruz. Mukabelenin ne kadar önemli olduğunu bilerek, bu geleneği bırakmamaya gayret gösterdik. Bütün apartman sakinleri olarak her gün öğlen namazında balkonlara çıkarak mukabeleye eşlik edeceğiz” dedi.