Metabolizmanız için bal tüketin

İşlem görmemiş çiğ halde tüketilen ham balın metabolik stresi de azalttığı belirtiliyor. 35 yıllık üretici Ahmet Bağran Aksoy şu açıklamada bulundu: “Artan hamur işi, şerbetli tatlı, kırmızı et gibi besinlerin tüketimi, sindirim zorluğu ve mide şişkinliği gibi problemlere ve dolayısıyla metabolik strese neden olabiliyor. Metabolik stresi önlemek veya azaltmak için özellikle pastörizasyon işlemi görmemiş çiğ balın diğer bir adıyla ham balın tüketilmesi tavsiye ediliyor. İftar ve sahur öğünlerinde yemeğe başlamadan önce 2 tatlı kaşığı ham bal, hazmı kolaylaştırıyor ve mideyi rahatlatıyor. Karaciğerden toksinlerin temizlenmesini sağlayan bal aynı zamanda sahurda tüketildiğinde tokluk hissi de veriyor.”