Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0768
  • 6,7996
  • 251.312
  • 87.203
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Malı olmayan da sadaka verebilir

Malı olmayan da sadaka verebilir

Malı olmayan da sadaka verebilir

Bir gün Allah’ın elçisi, “Herkes her Allah’ın günü kendisine sadaka vermelidir” buyurdu.

Bunun üzerine Ebu Zer (r.a): “Ya Resulallah benim malım yok ki, nereden bulup da sadaka vereyim?” deyince, Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Tekbir getirmek sadakadır. Suphanallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Estağfirullah demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakınmak sadakadır. Yoldaki taşı kaldırman sadakadır. Görmeyene yol göstermen sadakadır. Sağıra, dilsize, seni anlayana kadar anlatmaya çalışman sadakadır. Aradığı sorduğu bir şeyi nerede bulacağını bildiğin kimseye yardımcı olmak sadakadır. Zor durumda kalıp yardım isteyenin bir an önce yardımına koşman sadakadır. Güçsüze arka çıkman sadakadır. Eşinle cinsel yakınlığın sadakadır. İşte bütün bunlar kendine yardım edeceğin konulardır. Hayır çeşitleridir malın olmasa da sen sadaka vermeye devam et.”  

Zekât vermenin belirli bir zamanı var mıdır? 

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ukraynalı rock yıldızı siyasi parti kurdu
Kalk Gidelim setinde kavga: Bıçakla saldırdı!
'Evlilik sendromu yaşıyorum'
Efsane dizinin oyuncusundan açıklama: Rol için soyunurum
Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem'e büyük jest!
Tarihi Gün´ün 3. bölümünde tarih araştırmacısı Uğur Atik´in konuğu olduk. <br> Osmanlı´da misafir

Abdülhamid Han ve Atatürk’ün Vazgeçilmezi - Konuk: Uğur Atik | #TarihiGün Bölüm 3

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor