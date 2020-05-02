Küs olanlar bu ay mutlaka barışmalı

Olası dargınlık ve kırgınlıklara, hoşgörü ve bağışlayıcılığımızı ön plana çıkararak son verelim. Maddi imkansızlıklar içinde bulunan insanlarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza maddi manevi yardımcı olmaya çalışalım. Sağlığımızı korumak da dini, insani bir görevdir. Hem kendi sağlığımıza, hem çevremizdeki insanların sağlığına zarar verici davranışlardan mutlaka sakınalım.