Kur'an-ı Kerim'de kadının önemi
İslam dininde 'Kadına ayrı bir önem verilerek onların ne kadar kıymetli oldukları vurgulanmaktadır.
Dinimizde kadınlara verilen önem ayet ve hadislerde şöyle geçmektedir:
• “Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözbebeğim kılınan namaz.”[572] Müslim, Talâk 31, 34
• “Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihâd, 6)
• “Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42; İbn-i Mâce, Nikâh, 51)
• “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davran