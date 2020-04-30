Kur'an-ı Kerim'de kadının önemi

Dinimizde kadınlara verilen önem ayet ve hadislerde şöyle geçmektedir:

• “Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözbebeğim kılınan namaz.”[572] Müslim, Talâk 31, 34

• “Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihâd, 6)

• “Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42; İbn-i Mâce, Nikâh, 51)

• “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davran