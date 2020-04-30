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Kur'an-ı Kerim'de kadının önemi

Kur'an-ı Kerim'de kadının önemi

İslam dininde 'Kadına ayrı bir önem verilerek onların ne kadar kıymetli oldukları vurgulanmaktadır.

 Dinimizde kadınlara verilen önem ayet ve hadislerde şöyle geçmektedir: 

• “Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözbebeğim kılınan namaz.”[572] Müslim, Talâk 31, 34 

• “Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesâî, Cihâd, 6)

•  “Kadınları dövmeyiniz!.. Kadınlarını döven kimseler, sizin hayırlınız değildir.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 42; İbn-i Mâce, Nikâh, 51)

 • “Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davran


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