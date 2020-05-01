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  3. Kul hakkı almaktan sakınılmalıdır

Kul hakkı almaktan sakınılmalıdır

Kul hakkı almaktan sakınılmalıdır

İmâm-ı Rabbânî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki: Bir kimse, Peygamberin ameli gibi amel yapsa, fakat üzerinde yarım dank, yani çok az kul borcu olsa bunu ödemedikçe cennete giremez. Duaları da kabul olmaz.

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Üzerinde kul hakkı olan, mahlûkların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helâlleşsin, ödesin! Zirâ o gün altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sâhibinin günâhları, buna yüklenecektir.


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