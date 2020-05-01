Kul hakkı almaktan sakınılmalıdır

Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: Üzerinde kul hakkı olan, mahlûkların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helâlleşsin, ödesin! Zirâ o gün altının, malın değeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sâhibinin günâhları, buna yüklenecektir.

