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  3. Kızılay'dan davullu ve manili sahur
22 Mayıs 2020 Cuma 05:26 | Son Güncelleme:

Kızılay'dan davullu ve manili sahur

Kızılay'dan davullu ve manili sahur

Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçmeye devam ederken; İstanbul Fatih'te Kızılay gönüllüleri, davul ve kendi yazdıkları maniler eşliğinde vatandaşları sahura uyandırdı.

İstanbul’un tarih kokan semti Fatih’te sahur vakti sokağa çıkan Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri İl Başkanı Berat Akova, İl Başkan Vekili Melih Baş ve İl Başkan Yardımcısı Turan Arslanbaş ile birlikte davula vurdu ve maniler okudu. Öte yandan Türk Kızılay, uzun kuyruklarda bekleyen ve zor şartlarda geçimini sağlayan TIR şoförlerini unutmadı. Türk Kızılay Silopi Şubesince tır şoförlerine sıcak yemek kumanyası dağıtıldı. Türk Kızılay Silopi Şubesi ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle Habur Sınır Kapısı’nda bekleyen 1250 tır şoförüne iftar öncesi sıcak yemek kumanyası dağıtıldı. 


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