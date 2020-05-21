Kızılaycılar yetim çocuklarla iftar açtı
Türk Kızılay Hatay Şubesi'nde görev yapan Genç Kızılay ve Kadın Kolları üyeleriyle gönüllüler Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Yetim Dünyası Derneği ve İnsani İnşa Derneği gözetiminde kalan 107 yetim çocuk ve 45 anne ile iftar yemeğinde buluştu.
Duygusal anlar yaşanan iftar yemeğinde Türk Kızılay Hatay ekipleri çocukların yüzünü güldürdü. Antakya Merkez’de yine İnsani İnşa Derneği’nin ilgilendiği 60 faklı evde bulunan yüzün üzerinde yetim çocuğa ise boyama kitapları, kırtasiye malzemeleri, temizlik ve hijyen setleri ve ayakkabı yardımı yapıldı. Türk Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, “Çocuklarımızın yüzünü güldürmemizde katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.