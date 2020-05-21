Kızılaycılar yetim çocuklarla iftar açtı

Duygusal anlar yaşanan iftar yemeğinde Türk Kızılay Hatay ekipleri çocukların yüzünü güldürdü. Antakya Merkez’de yine İnsani İnşa Derneği’nin ilgilendiği 60 faklı evde bulunan yüzün üzerinde yetim çocuğa ise boyama kitapları, kırtasiye malzemeleri, temizlik ve hijyen setleri ve ayakkabı yardımı yapıldı. Türk Kızılay Hatay Şubesi Başkanı Şükrü Kudret Özbakış, “Çocuklarımızın yüzünü güldürmemizde katkısı olan herkese teşekkür ederiz” dedi.