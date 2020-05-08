Karantinada semazenli iftar

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ABD’den hava yoluyla İstanbul’a, daha sonra da otobüslerle Düzce’ye getirilen 225 Türk vatandaşının Raziye Begüm Sultan Öğrenci Yurdu’ndaki karantina süreci sürüyor. Karantinada bulunan vatandaşlar için bir iftar programı düzenleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, getirdikleri grup ile vatandaşlara ilahiler seslendirdi. Daha sonra kurulan stantların üzerine çıkan semazenler, pencerelerden programı izleyen vatandaşlara gösteri sundu. Programdan oldukça duygulandıkları görülen vatandaşlar huzur içinde iftar yaptı.

NE MUTLU BİZE



ABD’den gelen ve 12 gündür karantinada bulunan Rüşen Kandilci, programdan dolayı teşekkür ederek, “Bizleri düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Devletimize, milletimize Allah sağlık, sıhhat versin. Bizleri getirdikleri için teşekkür ediyoruz. Ramazanları özledik, daha güzel olmasını diliyoruz.” diye konuştu.