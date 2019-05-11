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Kalp hastası ve diyabetliler dikkat etmeli

Kalp hastası ve diyabetliler dikkat etmeli

Ramazanda, doğru beslenmezsek kronik hastalıklarımız tekrarlayabilir.

Özellikle şeker, tansiyon ve kalp ile ilgili hastalıklar tehlike oluşturabilir. Yapabileceklerimiz ve dikkat etmemiz gerekenler hakkında Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay bilgilerini paylaştı: 

DOKTOR KONTROLÜ ŞART

“Ciddi kalp hastalarının oruç tutmamasını tavsiye ederiz, örneğin bir yıl içinde kalp krizi geçirmiş ya da ameliyat olmuş hastaların oruç tutması çok risklidir. Bunun nedeni ise, hasta kalp yetmezliği gibi bir sorun yaşıyorsa, iftar ve sahurda yemek sonrası metabolizma hızlanarak kalbi yorabilir. Hasta kalp ilacı kullanıyorsa, ilaç alımına devam etmeli ve oruç tutmamalıdır. Eğer yüksek riskli grupta değilse, hasta muhakkak doktor kontrolünde oruç tutmaya başlamalıdır. Oruç tutan şeker hastalarında ya da gizli şekeri olanlarda ise durum daha hassastır. Uzun süren açlık yaşamalarından ötürü metabolik dengeleri bozulabilir bu durum birden fazla organımıza zarar verebilir."

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