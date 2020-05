Kadir Gecesi'nde neler yapılmalı? Kadrimizi yükselten gecede duaya koşun

Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’de, “Kadir Suresi” olarak bir surede ve “O Ramazan ayı ki, insanları irşat etmek için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi.” (Bakara, 2.185) buyrularak, ayette yer almaktadır. Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin de kadir gecesi olduğuna açıkça dikkat çekilmiştir. Bu nedenle Ramazan, öteden beri “Kur’an Ayı” olarak adlandırılmıştır.

İBADETLE GEÇİRİN



“Kadir Gecesi’nde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kuran-ı Kerîm’i hatmetmekten daha sevaptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay her geceyi ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir. Kur’ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir Gecesi’nde inmeye başladığını haber vermektedir. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir.” (Kadir: 97/1-5)

80 YIL ÖMRE BEDEL



Cenab-ı Hakk’ın bir lütfu olarak ömrü boyunca bir defa bile Kadir Gecesi’ni bulup o geceyi layıkıyla ihya eden bir kişi, bütün ömrünü taat ve ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanmaktadır.’

KADİR GECESİ’NDE NELER YAPILMALI?



Ramazanın her gecesini Kadir Gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

• Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

• Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

• Birkaç sayfa Kur’an-ı Kerim okumalı.

• İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

• Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

• Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

• Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Kadir Gecesi'nde evlerinde dua edecek..