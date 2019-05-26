Kadınlar itikafa girebilir mi?

İtikafta bulunan kimse zaruri ihtiyaçlarından başka bir sebeple bulunduğu camiden çıkmaz. Yeme, içime ve uyuması camide olur. İtikaf sürecinin gündüzleri oruçlu geçirilir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan'ın son on gününde itikaf yaptığını bildiren birçok hadis-i şerifler vardır. (Buhari, İ’tikaf, 1; Müslim, İ’tikaf, 1-5) Bu şekliyle itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Şafii mezhebine göre ise, mescit dışında itikaf caiz değildir.