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Kadınlar itikafa girebilir mi?

Kadınlar itikafa girebilir mi"

İtikaf, bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme anlamına gelir. Dini bir terim olarak, akıllı, ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet/Allah’a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir.

İtikafta bulunan kimse zaruri ihtiyaçlarından başka bir sebeple bulunduğu camiden çıkmaz. Yeme, içime ve uyuması camide olur.  İtikaf sürecinin gündüzleri oruçlu geçirilir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazan'ın son on gününde itikaf yaptığını bildiren birçok hadis-i şerifler vardır. (Buhari, İ’tikaf, 1; Müslim, İ’tikaf, 1-5) Bu şekliyle itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Şafii mezhebine göre ise, mescit dışında itikaf caiz değildir. 

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