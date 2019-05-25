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  3. İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

İtikaf için 11 bin 216 cami hazır

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Ramazan'ın önemli sünnetlerinden itikaf ibadetini yerine getirmek isteyenler için Türkiye genelinde 11 bin 216 cami hazırlandı.

Allah’ın rızasını kazanmak için belli bir adab içerisinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen “itikaf” ibadeti, Ramazan'ın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. 

İtikaf için hazırlanan camilerin listesine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “ramazan.diyanet.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. İtikaf, ibadet niyetiyle ve kurallarına uyarak inzivaya çekilmek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed’in Medine’ye hicret ettikten sonra her yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği biliniyor. 

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