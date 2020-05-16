Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. İstanbul polisi görev başında iftar yapıyor

İstanbul polisi görev başında iftar yapıyor

İstanbul polisi görev başında iftar yapıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında bazen karakol içerisinde bazen de karakol bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak oruçlarını açıyor.

Polis memuru Ersin Turan gelen ihbarlarda, normal zamana göre düşüş olduğunu, iş yüklerinin azaldığını belirterek şöyle konuştu: “65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlatları gibi davranıyoruz. İhtiyaçlarını temin ediyoruz. Gıda veya ilaçlarını alıyoruz. Başka bir ihtiyaçları varsa soruyoruz. Sokakta gece kartalları ile birlikte de görev yapıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında ihtiyaç duyulduğunda bekçiler gündüzleri de görev yapıyorlar.”


Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye

Bereketli toprakların ülkesi: Türkiye

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarına son bloklar konuyor

Times Meydanı korona nedeniyle sessiz