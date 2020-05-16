İstanbul polisi görev başında iftar yapıyor

Polis memuru Ersin Turan gelen ihbarlarda, normal zamana göre düşüş olduğunu, iş yüklerinin azaldığını belirterek şöyle konuştu: “65 yaş üstü vatandaşlarımıza evlatları gibi davranıyoruz. İhtiyaçlarını temin ediyoruz. Gıda veya ilaçlarını alıyoruz. Başka bir ihtiyaçları varsa soruyoruz. Sokakta gece kartalları ile birlikte de görev yapıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlaması zamanlarında ihtiyaç duyulduğunda bekçiler gündüzleri de görev yapıyorlar.”