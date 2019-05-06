İstanbul Müftüsü Hasan Yılmaz: Jet hızıyla kılmak uygun değil

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan'ın Müslümanlar için önemi ve nasıl feyizli şekilde geçirileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan'da her türlü ibadetin katlandığını, bazı ibadetlerin de o aya özel olduğunu belirten Yılmaz, ''Oruç sadece Ramazan'da tutuluyor farz olarak. Teravih namazı sadece Ramazan'da kılınıyor. Fıtır sadakası insanlara sadece Ramazan'ın sonunda vacip oluyor. Dolayısıyla bunun gibi pek çok ibadetin yoğun şekilde yaşandığı ve bizi değiştirmek üzere gelen bir gelen bir ay Ramazan'' diye konuştu.

BİZİ ARINDIRMAYA VESİLE OLUYOR

Yılmaz, Ramazan ayı dışındaki diğer 11 ayda insanların çeşitli etkilere maruz kaldığını vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Gördüklerimiz, okuduklarımız, duyduklarımız, yaşadıklarımız bizim dini hayatımız, gönül dünyamızla ilgili bir takım kirlenmelere vesile oluyor. Ramazan bizi temizlemek, arıtmak, arındırmak, fabrika ayarlarımıza döndürmek üzere geliyor. Bizim 11 ay boyunca varsa eksik taraflarımız Ramazan'ın bereketi ve güzellikleriyle onu yeniden inşa etmiş oluyoruz.''

30 CAMİDE ENDERUN USULÜ TERAVİH

Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul'da insanların Ramazan'ı daha çok yaşamak için farklı camilere giderek teravih kıldıklarını ifade ederek, ''Bazıları hatimle teravih kılıyor. İstanbul'da bu yıl 97 camide hatimle, 30 camimizde enderun usulü teravih namazı kılınacak. Tefsir ve mukabele programı yapılacak cami sayısı 43'' diye konuştu.

HARFLER FARK EDİLEBİLMELİ

Teravih namazlarını hızlı kılma konusuna da değinen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ramazan'da teravihi tam kılalım derken jet hızıyla kılmak uygun değil. Teravih namazını hem manasına hem de lafzını zayi etmeyecek şekilde belli bir hızda okumak gerekiyor. En azından dinleyenler harfleri fark edebilmeli. Jet imamlar, 12-13 dakikada teravih namazı kıldıranlar zannediyorum onlarda bazen harfleri değil, kelimeleri bile yutarak okuyorlar. Bu çok hoş bir şey değil. Çünkü namazı kılarken insanın kalbi yoruluyor. O koşuşturmaca da 'secdeden kalkacağım, rükuya yetişeceğim' diye yaşlılar çok zorlanıyorlar. Bunlara gerek yok.”

(Yeni Şafak)