İslam'da uhuvvet nedir?

İslam, inançta tevhidi esas aldığı gibi cemiyette de uhuvveti esas almaktadır. Bu kardeşliğe ise, imandan başka hiçbir sınır ve şerh yoktur yani kardeşliğin bağlayıcı unsuru imandır. İslam dininde hiçbir müslümanın öteki müslümanlara kin tutup küs kalmaması gerekir, bu bir uhuvvet ve dayanışma ölçüsüdür. Bu ölçü yerine araya başka üstünlük ölçüleri konulmamalıdır. Çünkü İslam'da, üstünlük ancak ve ancak takva ile gerçekleşir. Her bir müslüman, dünyanın her neresinde olursa olsun diğer müslümanların yanında olmalıdır.