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İşçilere hijyen seti, çocuklara balon

İşçilere hijyen seti, çocuklara balon

Hatay Toplum Merkezi, Reyhanlı'daki mevsimlik işçilerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Türk Kızılay yetkilileri tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Beşaslan Mahallesi mevkisinde bulunan mevsimlik tarım işçilerine yönelik hijyen kiti, maske, işçi çocukları için boya, balon ve bayrak dağıtıldı. Yaklaşık 100 tarım işçisinin olduğu mevkide aileleriyle yaşayan 40 çocuk için de hediyeler verildi. Yetkililer; “Hatay Toplum Merkezi olarak kendi ürettiğimiz maskeleri ve hijyen kitini dağıttık. Rutin yardım faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 940 kit dağıttık. Koronavirüs ile ilgili işçilere bilgilendirme yaptık” dedi.


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