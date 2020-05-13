İranlılar otoparkta toplanarak araçlarının içinde Kadir Gecesi'ni ihya etti
İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi bu sene farklı bir şekilde ihya edildi. Her sene camilerde toplu olarak ibadet eden İranlılar bu yıl otopark alanında bir araya gelerek araçlarının içinde ihya etti.
İran'da, Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. İranlılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle Ramazan ayının 19. gecesi aileleriyle birlikte başkent Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanında toplanarak arabalarında ibadet etti.
AA