İranlılar otoparkta toplanarak araçlarının içinde Kadir Gecesi'ni ihya etti

İran'da, Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor. İranlılar, bu yıl yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle Ramazan ayının 19. gecesi aileleriyle birlikte başkent Tahran'daki Eram Parkı'nın otopark alanında toplanarak arabalarında ibadet etti.

AA