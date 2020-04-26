İnfak karşılığını Allah'tan beklemektir

Allah’ın rızasını kazanmak yardımlaşma ve dayanışmaya örnek teşkil eden İnfaktır. İnfakla beraber kişinin kendi hayatında manevi değerlere daha da çok yoğunlaştığı görülmektedir. İnfak kelimesinin anlamı; Müslümanların yardıma ihtiyacı bulunan kimselere yardımda bulunmasıdır. Allah’ın rızasını kazanmak adına muhtaç kimselere nafaka vererek geçimini sağlamada yardımcı olmaktır. Yüce Allah’ın buyruğuna göre Müslüman kimselere infak yapma durumu, kişiyi mental bağlamda maneviyata düşkün kimseler haline getirmektedir. Huzurlu bir yaşam sürebilmesi için Allah’ın yardımlaşmayı zorunlu kılması; İnfakın toplumda düzenli yapılmasına da olanak sağlamıştır. İnfak, karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek vermektir. İnfak inancımızın, medeniyetimizin en önemli konularından birisidir. Kur’an-ı Kerim’de 250 kadar ayet-i kerime infaktan bahseder, infak edenler övülürler.