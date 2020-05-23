İmamlardan evlere canlı yayın

Avustralya’da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle 20 marttan bu yana kapalı olan camilere gidemeyen Müslümanları imamlar yalnız bırakmıyor. Görev yaptıkları camilerin ve kişisel hesaplarından canlı olarak sohbet, ezan, tefsir, mukabele ve Kur’an dersleri veren imamlar, ramazan coşkusunun evlere ulaşmasını sağladı. Sydney’deki Bonnyrigg Camisi İmamı Yasin Güngör’de ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden konuklarıyla yaptığı canlı yayınları YouTube ve Facebook üzerinden evlere ulaştırmasıyla dikkati çekti. Güngör, ‘‘Ramazan coşkusunu evlerinize getiriyoruz’’ adlı programlarına eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’le birlikte İslami ilimler konusunda tanınmış 80 hocanın konuk olduğunu belirterek şöyle konuştu: ‘‘Eskiden cemaatimiz bizlere geliyordu, camilerimiz kapalı olduğu için şimdi biz cemaatimizin, toplumumuzun evlerine misafir oluyoruz.”

80 HOCA KATILDI



“Bu güne kadar 80’e yakın kıymetli ilim adamlarından, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden, il müftülerimizden, akademisyenlerimizden ve ilahiyatçı yazar, eğitimci yazar olmak üzere birçok hoca ile evlere konuk olduk.’’ Avustralya saati ile her akşam 19:00’da yayınlanan programa katılan konukları dinleyen vatandaşlar, duydukları memnuniyeti yaptıkları paylaşımlarla gösteriyor.