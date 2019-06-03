İkramlarda ısrarcı olmayın

Bayramda geleneksel olarak yapılan ziyaretler sırasında lezzetli ikramların bolca yendiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Aniden aşırı beslenmeye geçiş ile birlikte vücutta istenmeyen rahatsızlıklar meydana gelebilir. Reflü, karın ağrısı, kabızlık, ishal gibi mide ve bağırsaklarınızda sindirim güçlüğü yaşanabilir. Ayrıca fazla kalori alımı da kilo artışına sebep olabilir” açıklamasında bulundu. Misafir ağırlayacaklara öncelikle ikramların sunulurken ısrarcı olunmaması gerektiğini vurgulayan Örnek, bayramı sağlıklı geçirmek için şu önerilerde bulundu:

BU ÖNERİLERE DİKKAT

- Yemekleri kızartma değil fırın veya tencere yemekleri olarak tüketin.

- Unlu yiyeceklerden ziyade salata çeşitlerini arttırın.

- İçecekleri az şekerli limonata, komposto, ayran olarak için.

- Misafir olarak katılacağınız bir ortamda ağır yağlı ve şekerli bir menü ile karşı karşıya kaldıysanız porsiyonlarınızı küçük tutun.

- Su tüketiminizi artırın.

- Çay kahve tüketimi bayramlarda hayli fazla olabiliyor. Günde açık ve şekersiz olacak şekilde 6 çay bardağını geçmeyin. Kahveyi ise 3 fincan ile sınırlayın.

- Günün sonunda sindirimi rahatlatmak için papatya ve melisa çayını karıştırarak tüketebilirsiniz.