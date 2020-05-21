İHH, Afrin'de 20 bin kişilik iftar yemeği dağıtarak yüzleri güldürdü

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi sivillere, ramazan ayı boyunca 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği ulaştırıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca Afrin'de 20 bin kişilik sıcak iftar yemeği dağıttıklarını belirterek, "Dağıtımlarımız bayram arifesine kadar devam edecek." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu iftar organizasyonlarını iptal ettiklerini ifade eden Tahiroğlu, "Bunun yerine aşevlerinde pişirdiğimiz sıcak yemekleri her iftarda ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek kendilerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

AA