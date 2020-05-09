İftarda ve sahurda tarhana çorbası için

Kaya, ramazanda beslenme düzeni değiştiğinden sindirim sistemini düzenleyen kefir, yoğurt, peynir, tarhana, şalgam suyu gibi probiyotik içeren gıdaların fazlaca tüketilmesinin önemli olduğunu belirterek probiyotiklerin beklenen etkiyi gösterebilmesi için fındık, muz, sarımsak gibi prebiyotik içeren gıdalarla tüketilmesi gerektiğini bildirdi. Tarhananın hem sahurda hem de iftarda içilmesini tavsiye eden Kaya, “İçeriğindeki probiyotikler sayesinde tarhana uzun süre tokluk sağlar ve vücudu dinç tutar” dedi.

Kaya, iftar ve sahurda protein ve sebze karışımlarının tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.