İftarda küçük porsiyon tercih edin

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Leyla Pehlivan, “Doğru beslenme tarzı, yani yeterli ve dengeli beslenme ve basit egzersizler yaparak metabolizmanın yavaşlaması engellenebilir. İftara su, geleneksel yiyeceklerimizden olan 1-2 hurma, peynir, söğüş sebzeler veya az yağlı salata, zeytin gibi kahvaltılık ürünleri ya da başlangıç yemeği olarak az yağ ile hazırladığınız çorba gibi hafif yemeklerle başlayınız. Yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketiniz, ardından biraz bekledikten sonra yani 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, kuru baklagil yemeği veya az yağlı salatayla devam edebilirsiniz. Bu tür yiyecekler kan şekerinizi yavaş yavaş yükselterek, sindirim sisteminizin birdenbire yüklenmesini engelleyecektir.”