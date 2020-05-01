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  3. İftar ve sahurda bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

İftar ve sahurda bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

İftar ve sahurda bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, Ramazan'da oruç tutarken bağışıklığı güçlü tutmak için şu besinleri önerdi.

Sebze ve meyveler: Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için, aşırıya kaçmadan bu meyveleri mutlaka tüketin. Her iftar yemeğinde bol yeşillikli, limonlu, az zeytinyağlı salata veya zeytinyağlı sebze olmasına özen gösterin.

Kaliteli proteinler: Yumurta, peynir çeşitleri, et, tavuk, balık uygun koşullarda saklandığında uzun süre dayanabilen kaliteli protein kaynakları. Bu besinleri bol yeşillikten oluşan bir salata ile tüketmeye çalışın.

Kuru baklagiller: Yeşil mercimek, nohut, fasulye çeşitleri ve barbunya gibi bu yiyecekleri iftarda etli veya soğuk olarak tüketebileceğiniz gibi, haşlanmış olarak yeşilliklerin üzerine koyup salata olarak da tüketebilirsiniz. 


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