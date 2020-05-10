İftar ile sahur arasında doğru sıvı tüketin

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçe, ramazanda iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu sıvının da özellikle çay, kahve, meşrubat, gazlı veya asitli içecekler yerine su olması önemli. Bunu da bir anda içerek, arka arkaya 3 bardak su içerek değil, iftarla sahur arasına yayacak bir şekilde tüketmek gerekiyor.”

Fırsata dönüştürün

“Bu şekilde sıvı miktarını yeterli seviyede alırsak ve kademeli şekilde vücuda birden yüklenmeden tüketimi gerçekleştirebilirsek hiçbir sıkıntı yaşanmaz, o zaman ramazan sağlıklı yaşam için aslında bir fırsat ayına dönüşür. Yemeğin hemen arkasından çay ve kahve tüketimi, özellikle bunun miktarının çok ve demli olması aslında ters etki yapar, yani vücudun sıvı atılımını da artırır. “