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Hz. Peygamber'in hayatı ve ahlakı

Hz. Peygamber'in hayatı ve ahlakı

Emin olmak: İnsanlara karşı hainlik etmemek, kimseyi kandırmamak Müslümanın temel özelliğidir.

Hz. Peygamber’in insanlar arasında ayırıcı özelliği, ‘emin’ yani güvenilir olmaktı. Bu nedenle ona ismiyle birlikte ‘emin’ lakabı verilmişti. İnsanlar onu ‘emin’ diye tanımış, en özel işlerinde ve sırlarında ona güvenmişlerdi. Hz. Peygamberimiz, hiçbir zaman bu güveni boşa çıkartmamıştı. Hz. Peygamber’e emin diyenler yalnızca Müslümanlar değildi; Peygamberlik gelmeden önce Mekkeliler, ona bu ismi vermişti. Bu nedenle müminler çocuklarına Muhammed ismini ‘Emin’ lakabıyla birlikte verirler. Bilirler ki, emin bir insan olmak mümin olmanın gereğidir.


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