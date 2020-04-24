Hz. Peygamber'in hayatı ve ahlakı

Hz. Peygamber’in insanlar arasında ayırıcı özelliği, ‘emin’ yani güvenilir olmaktı. Bu nedenle ona ismiyle birlikte ‘emin’ lakabı verilmişti. İnsanlar onu ‘emin’ diye tanımış, en özel işlerinde ve sırlarında ona güvenmişlerdi. Hz. Peygamberimiz, hiçbir zaman bu güveni boşa çıkartmamıştı. Hz. Peygamber’e emin diyenler yalnızca Müslümanlar değildi; Peygamberlik gelmeden önce Mekkeliler, ona bu ismi vermişti. Bu nedenle müminler çocuklarına Muhammed ismini ‘Emin’ lakabıyla birlikte verirler. Bilirler ki, emin bir insan olmak mümin olmanın gereğidir.