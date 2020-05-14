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'Hüsn-i hat' dünyaya tanıtılacak

'Hüsn-i hat' dünyaya tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, hat sanatının inceliklerinin anlatıldığı 10 dakikalık Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi hazırladı. Filmde Millet Kütüphanesi'ndeki sergide bulunan el yazması Kur'an-ı Kerim'de var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca Camisi ile İstanbul’un tarihi mekanlarından görüntülerin yer aldığı filmde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Mürekkebin İzi” adlı sergide teşhire sunulan el yazması Kur’an-ı Kerim görüntüleri de bulunuyor. Filmde, yüzlerce yıllık hüsn-i hat sanatının incelikleri aktarılırken Türkiye’nin Yaşayan İnsan Hazineleri’nden, klasik kitap sanatçısı, hattat Uğur Derman ile hattatlar Hasan Çelebi ve Fuat Başar’ın da anlatımlarına yer veriliyor.

GELECEĞE IŞIK TUTACAK

Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazabilme gayretinden doğan ve estetik değerler dikkate alınarak ölçülü ve nispetli bir şekilde kamış kalem ve is mürekkebiyle yazı yazma sanatı olan “hüsn-i hat”ın tarihi, dini ve sanatsal olarak geçmişten geleceğe ışık tutuyor. Hüsn-i hat, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne kaydedilmek üzere mart ayında dosya olarak sunulmuştu.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan, yaklaşık 10 dakikalık filme Bakanlığın “aregem.ktb.gov.tr/TR-261905/hat-sanati.html” adresinden ulaşılabiliyor.


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