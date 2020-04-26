‘Hudut Kartalları' oruçlarını vatan nöbetinde açtı

Piyade Sözleşmeli Er Oktay Eraslan, “Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım” dedi. Karakolun aşçısı Piyade Er Emirhan Dirik ise şöyle konuştu: “Hudut hizmetinde görevli olan arkadaşlarımın lezzetli yemekler ywemesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”