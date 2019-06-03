Hollanda'daki Tevhit Camii açılışa hazır

Venlo kentinde 2016'da inşasına başlanan ve 10 bin metrekarelik araziye yapılan, kullanım alanında bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği ve farklı faaliyetlerin icra edildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılışı Erbaş'ın katılımıyla Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.

Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in doğup büyüdüğü Venlo kentinde 3 bine yakın Türk kökenli vatandaşın bulunduğuna işaret eden Tevhit Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun, "Bizim Allah'a şükür hem ülkemiz hem de buradaki vatandaşlarımız için iyi çalışmalarımız var" diye konuştu.