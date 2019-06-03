03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
Hollanda'daki Tevhit Camii açılışa hazır
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açılışını yapacağı Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı Tevhit Camisi'nde son hazırlıklar yapılıyor.
Venlo kentinde 2016'da inşasına başlanan ve 10 bin metrekarelik araziye yapılan, kullanım alanında bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebildiği ve farklı faaliyetlerin icra edildiği Tevhit Camisi'nin resmi açılışı Erbaş'ın katılımıyla Ramazan Bayramı sonrasında gerçekleştirilecek.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in doğup büyüdüğü Venlo kentinde 3 bine yakın Türk kökenli vatandaşın bulunduğuna işaret eden Tevhit Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun, "Bizim Allah'a şükür hem ülkemiz hem de buradaki vatandaşlarımız için iyi çalışmalarımız var" diye konuştu.