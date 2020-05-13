Her öğünde mutlaka zerdeçal tüketin

Dr. Balanlı, zerdeçalın etkili olabilmesi için karabiberle birlikte tüketilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

ÇAYI DA İÇİLEBİLİR



Ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizlik. Bu üç problemin üçüne birden çözüm olabilecek Ramazan’ın gözdesi, altın niteliğinde bir besin taze zerdeçal. Taze zerdeçalın hem çayı tüketilebiliyor, hem çiğnenerek tüketilebiliyor. Taze zerdeçal kahvenin içine karıştırıldığında halsizliği önlüyor. Eğer ağız kokusundan korunmak istiyorsanız iftarda çayını demleyebilir, sahurda çiğneyebilirsiniz.