Her öğünde mutlaka zerdeçal tüketin
Bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla özellikle Ramazan ayında zerdeçal tüketilmesi gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı, “Yemeklerin içine katılabilir, çayları yapılabilir. Günde toz halinde bir tatlı kaşığı yiyeceklere katılarak alınması gerekmektedir. Zerdeçalı düzenli kullanan ülkelerde, enfeksiyon hastalıklarının daha az gözlemlendiği görülmüştür” dedi.
Dr. Balanlı, zerdeçalın etkili olabilmesi için karabiberle birlikte tüketilmesi gerektiğine de dikkati çekti.
ÇAYI DA İÇİLEBİLİR
Ağız kokusu, sindirim problemleri ve halsizlik. Bu üç problemin üçüne birden çözüm olabilecek Ramazan’ın gözdesi, altın niteliğinde bir besin taze zerdeçal. Taze zerdeçalın hem çayı tüketilebiliyor, hem çiğnenerek tüketilebiliyor. Taze zerdeçal kahvenin içine karıştırıldığında halsizliği önlüyor. Eğer ağız kokusundan korunmak istiyorsanız iftarda çayını demleyebilir, sahurda çiğneyebilirsiniz.