Gürcistan, Türkiye'nin desteğiyle ramazana hazır

Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi Ramin İgidov, her yıl olduğunu gibi Türkiye'nin bu ramazan ayında da Gürcistan'a destek vereceğine dikkati çekerek, "Dünyada ihtiyaç sahibi Müslümanlara en çok yardım sağlayan ülkeler arasında Türkiye birinci sırada ve bu Gürcistan'da da böyle." dedi.

Türkiye'nin komşusu Gürcistan'da ramazan için son hazırlıklar tamamlandı. Ülkedeki çift mihraplı Tiflis Cuma Camisi'nde de ramazan öncesi hazırlıklar sona erdi. AA muhabirine konuşan Tüm Gürcistan Müslümanları Şeyhi İgidov, "Ramazanın tüm Müslümanlara bereket ve hayır getirmesini temenni ediyorum." diyerek, Gürcistan Müslümanları İdaresi olarak ülke genelinde ramazan hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayı boyunca iftar ve çeşitli programların düzenleneceğini, Türkiye'den alınan destekle Gürcistan'da çeşitli ailelere yardım sağlayacaklarını dile getiren İgidov, "Ramazan ayında özelikle Türkiye'den bize verilen yardımlar sayesinde vatandaşlara iftar hediyeleri verilecek." ifadelerini kullandı.

İgidov, şöyle devam etti:

"Dünyada ihtiyaç sahibi Müslümanlara en çok yardım sağlayan ülkeler arasında Türkiye birinci sıradadır ve bu Gürcistan'da da böyledir. Hem Ramazan hem de Kurban bayramlarında Türkiye Diyanet Vakfı'yla (TDV) diğer yardım kuruluşlarından buraya yardımlar geliyor ve Gürcistan Müslümanları İdaresi aracılığıyla bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor."

TİKA VE TDV'YE TEŞEKKÜR

Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev de ülkede 300'den fazla cami ve ibadethane bulunduğunu, bunların hepsinde ramazana özel programlar düzenleneceğini dile getirdi. Aliyev, ramazanda her yıl Türkiye'nin desteğiyle Gürcistan'da binlerce kişiye yardım ulaştırdıklarını, bu yıl da Türkiye'nin burada iftar sofraları kuracağını aktararak, "Gürcistan'da iftar sofraların açılmasına, gıda yardımlarının dağıtılmasına tam destek verdiği için özellikle Türkiye Cumhuriyetine, Türkiye Diyanet Vakfı'na, TİKA'ya teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Ramazanda, Gürcistan hükümetinin de Müslüman toplumuna yardım sağladığını ve tüm bölgelerde ramazan hazırlıklarının tamamladığını söyleyen Aliyev, "Gürcistan ramazana tam manasıyla hazır." dedi. Aliyev, dünyada akan gözyaşlarının dinmesi, barışın sürdürülmesi için herkesin dua etmesini isteyerek, "Tüm Müslümanlara iyi bir ramazan geçirmeleri temennisinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

(AA)