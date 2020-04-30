Gönüllü öğretmenler iftar yemeği dağıtıyor

Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini dağıtarak Kızılay’a yardımcı oluyor. Türk Kızılay Bolu Şubesi ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün kapı kapı dolaşarak iftar yemeği dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan yardımlar vatandaşların yüzünü güldürüyor.