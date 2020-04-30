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  3. Gönüllü öğretmenler iftar yemeği dağıtıyor

Gönüllü öğretmenler iftar yemeği dağıtıyor

Gönüllü öğretmenler iftar yemeği dağıtıyor

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında çadır kurarak ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahur yemekleri dağıtan Türk Kızılay, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan çadırı kuramadı ancak iftar yemeklerini kapı kapı dolaşarak teslim ediyor.

Kızılay ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen eğitime ara verilen günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini dağıtarak Kızılay’a yardımcı oluyor. Türk Kızılay Bolu Şubesi ile birlikte çalışan 55 gönüllü öğretmen, ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün kapı kapı dolaşarak iftar yemeği dağıtıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan yardımlar vatandaşların yüzünü güldürüyor. 


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