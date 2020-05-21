Glikozlu tatlı bayramınızı zehir edebilir

Bayrama sayısı günler kala, ucuz diye alınan merdiven altı tatlılarla mücadele de başladı. Zabıta bu tarz üretim yapan işyerlerine göz açtırmazken uzmanlardan da uyarı geldi:

“‘Ucuz etin suyu kara olur’ misali ucuz satılan tatlı, şekerleme türlerine kesinlikle itibar edilmemeli. Vatandaşlarımızın bunlara rağbet etmemesi gerekir. Eğer ucuzsa kalitesi düşüktür. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Şekerle yapılan, bir de glikozla yapılmış tatlılar var. Gerek çikolataya, gerek şekerleme, gerekse tatlıda glikoza çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tatlı yenildiği zaman boğazımızı yakıyorsa bunda mutlaka glikoz kullanılmış demektir. Bu çikolata, şeker için de geçerli.”