Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan hırka 59 kuşaktır titizlikle korunuyor

Hırka-i Şerif, Hz. Muhammed’e ait olduğuna inanılan ve Fatih’teki Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan hırka, Hz. Muhammed’in miraca çıkarken üzerinde bulunduğu ve vasiyeti üzerine Hz. Ali ve Hz. Ömer tarafından Veysel Karani’ye verildiğine inanılır. Bu kutsal emanetin sergilendiği cami içindeki bölüm ise asma kilitlerle kapatılmış durumda.

ÖZEL CAMEKANDA



Önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif koronavirüs önlemleri nedeniyle bu sene ziyarete açılamadı. Veysel Karani’nin 59 kuşaktan torunu Barış Samir, Ramazanın simgesi olan bu kutsal emanetin, dünyanın en yüksek standartlarında korunduğunu belirterek, “2010’daki konservasyonda çok kapsamlı bir bakım yapıldı. Hem üzerinde teşhir ettiğimiz kaidesi ve içinde tamamen farklı bir iklimlendirme tertibatı olan, dışarıdaki havayla hiçbir bağlantısı olmayan Hırka-i Şerif, şu andaki dünyanın en yüksek standardında koruyan bir vitrine yerleştirildi” dedi.