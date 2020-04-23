Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,952
  • 7,5028
  • 387.406
  • 98171
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ramazan
    3. >
  3. Esmaü'l Hüsna ve anlamları

Esmaü'l Hüsna ve anlamları

Esmaü'l Hüsna ve anlamları

Arapçada isim kelimesinin çoğulu olan Esmâ ile güzel, en güzel anlamına gelen Hüsnâ kelimeleriyle oluşan Esmâül Hüsnâ terimi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala'ya nisbet edilen 99 ismi ifade eder.

Arapçada isim kelimesinin çoğulu olan Esmâ ile güzel, en güzel anlamına gelen Hüsnâ kelimeleriyle oluşan Esmâül Hüsnâ terimi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala'ya nisbet edilen 99 ismi ifade eder. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. Hz. Muhammed (SAV) bir hadis-i seriflerinde "Allah'in doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennet'e girer." diye beyan edip ardından, bu isimleri saymıştır.


Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan'a özel gösteri

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri TBMM'nin açılışı ve önemi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anıtkabir'i ziyaret etti