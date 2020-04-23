Esmaü'l Hüsna ve anlamları

Arapçada isim kelimesinin çoğulu olan Esmâ ile güzel, en güzel anlamına gelen Hüsnâ kelimeleriyle oluşan Esmâül Hüsnâ terimi Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i şeriflerde Allah-ü Teala'ya nisbet edilen 99 ismi ifade eder. Her kim bu isimleri sayarsa, anlarsa, ezberlerse cennete girer. Hz. Muhammed (SAV) bir hadis-i seriflerinde "Allah'in doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse Cennet'e girer." diye beyan edip ardından, bu isimleri saymıştır.